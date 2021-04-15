Глава государства: "Компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха"

В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме, и думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок. Маршрут уже тестирован, проект взаимовыгодный, и, естественно, мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой

"В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме, и думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок. Маршрут уже тестирован, проект взаимовыгодный, и, естественно, мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой сфере и также рассмотреть вопросы расширения именно сотрудничества в энергетической сфере, то есть, не только поставки сырой нефти на белорусские НПЗ".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заявлений для прессы с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Мы детально обсудили вопросы, связанные с будущим участием белорусских компаний в восстановлении территорий, освобожденных от оккупации в Карабахе, по многим направлениям - и в плане градостроительства, и в плане создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства. Мы детально и вчера, и сегодня обсуждали опыт Беларуси в создании агрогородков. Я информировал Александра Григорьевича, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии, и первый пилотный проект "умное село" практически готов уже к реализации. И с учетом опыта Беларуси вот в этой сфере нам, конечно, очень было бы интересно работать в этом направлении. Также я еще раз сказал, что мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана. И уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха. Надеемся, что четвертой страной будет Беларусь. Мы уже договорились о визитах членов азербайджанского правительства в Беларусь для того, чтобы продолжить консультации в этой сфере.

Очень большой сегмент наших отношений – это промышленная кооперация. Нам тоже был сделан доклад сопредседателями межправкомиссии об успешной реализации проектов. Мы с Александром Григорьевичем начинали этот проект со сборки белорусских тракторов, потом мы вышли уже и на другие производства – автомобили, грузовики, комбайны, автобусы и электробусы, которые нам очень пригодятся в рамках нашей концепции "Зеленая зона Карабаха". Также обсудили вопросы, связанные с участием белорусских компаний в создании альтернативных источников энергии. Иными словами, фронт работы очень большой. Я говорил уже и сегодня гостям, и вчера, что территория, освобожденная от армянской оккупации, равна четырем Люксембургам. Вот можете представить фронт работы. На этой территории все разрушено", - подчеркнул Ильхам Алиев.