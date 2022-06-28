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Глава Госкомитета: Азербайджан добился ощутимых результатов в восстановлении разрушенных городов

Глава Госкомитета: Азербайджан добился ощутимых результатов в восстановлении разрушенных городов "Азербайджан добился ощутимых результатов в восстановлении разрушенных в ходе оккупации городов".
Карабах
28 июня 2022 г. 20:55
Глава Госкомитета: Азербайджан добился ощутимых результатов в восстановлении разрушенных городов

"Азербайджан добился ощутимых результатов в восстановлении разрушенных в ходе оккупации городов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев в ходе министерского круглого стола в рамках XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11).

Глава Госкомитета напомнил, что в этом году Азербайджан отмечает 30-летие членства в Организации Объединенных Наций.

"Это знаменательное событие было отмечено совместно с нашими партнерами из ООН мероприятием в освобожденном городе Шуша - культурной столице Азербайджана, ключевыми темами которого стали достижение ЦУР и посткризисное восстановление", - заявил А.Гулиев.

"Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Новая программа развития городов как основные согласованные на глобальном уровне документы, регулирующие устойчивую урбанизацию, имеют особое значение для моей страны. Азербайджан занимает 50-ое место в Отчете об устойчивом развитии за 2021 год с лучшим результатом в регионе.

Сегодня городское население составляет более половины населения Азербайджана. В последние годы мы приняли соответствующие законодательные акты и внедрили инклюзивную и эффективную политику, направленную на укрепление управления городским хозяйством, искоренение бедности, усиление социальной защиты, улучшение транспортной, экологической и водной систем управления, оказание поддержки малообеспеченным семьям и другим уязвимым социальным группам", - заявил глава Госкомитета, отметив, что тема устойчивого городского развития приобрела еще большее значение после Отечественной войны 2020 года, когда Азербайджан освободил свои территории от 30-летней оккупации.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Azərbaycan dağılmış şəhərlərin bərpasında nəzərəçarpacaq nəticələr əldə edib"

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