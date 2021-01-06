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Герой, отправившийся на войну на собственном грузовике

Герой, отправившийся на войну на собственном грузовике Житель Джалилабадского района Джавид Ахмедов, как и многие другие граждане Азербайджана, принял участие в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября
Карабах
6 января 2021 г. 08:37
Герой, отправившийся на войну на собственном грузовике
Джавид Ахмедов

Житель Джалилабадского района Джавид Ахмедов, как и многие другие граждане Азербайджана, принял участие в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября.

Как передает муганское бюро Report, Джавид Ахмедов поехал на фронт на своем личном грузовике.

Ахмедов Джавид Ядигар оглу родился в 1985 года в селе Моллалы Джалилабадского района. Он всегда говорил своим близким и знакомым о готовности принять участие в войне за территориальную целостность Азербайджана. Вторая Карабахская война стала для Джавида Ахмедова настоящим шансом претворить свои намерения в жизнь. 1 октября он добровольно отправился на фронт на своем грузовике "КамАЗ". Джавид принял непосредственное участие в ряде тяжких боев и неоднократно проявил личное мужество.

Пробыв на передовой почти 3 месяца, доброволец на днях вернулся домой. Его родные и другие жители района с энтузиазмом встретили своих земляка-патриота.

Отметим, что Джавид Ахмедов, проявивший большой героизм в боях, был награжден медалями "За освобождение Джебраила" ​​и "За освобождение Губадлы".

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən Müharibəsinə şəxsi yük avtomobili ilə qatılan qəhrəman

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