Генпрокурор Азербайджана: провокации Армении препятствуют установлению мира в регионе

Провокационные действия Армении являются препятствием для установления мира в регионе.
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По его словам, в апреле этого года двое азербайджанских военнослужащих, проходивших военную службу в Нахчыване, пропали без вести из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях и были взяты в плен армянскими военными.
Кямран Алиев сообщил, что в отношении захваченных азербайджанских военнослужащих было осуществлено уголовное преследование на основании сфальсифицированных доказательств.
Генеральный прокурор Азербайджана, доведя до сведения участников встречи, что ВС Армении, в очередной раз продолжая террористические провокационные действия, применили огнестрельное оружие различного калибра к военнослужащим Государственной Пограничной Службы, дислоцированным Погранично-пропускном пункте "Лачын", расположенном в начале автомобильной дороги Лачин-Ханкенди, являющейся суверенной территорией Азербайджанской Республики, в результате чего один военнослужащий - прапорщик Эльшан Рустамов, получил огнестрельные ранения, констатировал, что подобные провокационные действия являются препятствием для установления мира в регионе.