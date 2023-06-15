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Генпрокурор Азербайджана: провокации Армении препятствуют установлению мира в регионе

Генпрокурор Азербайджана: провокации Армении препятствуют установлению мира в регионе Провокационные действия Армении являются препятствием для установления мира в регионе.
Карабах
15 июня 2023 г. 20:01
Генпрокурор Азербайджана: провокации Армении препятствуют установлению мира в регионе

Провокационные действия Армении являются препятствием для установления мира в регионе.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе трехсторонней встречи с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым и генпрокурором Армении Анной Вардапетян.

По его словам, в апреле этого года двое азербайджанских военнослужащих, проходивших военную службу в Нахчыване, пропали без вести из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях и были взяты в плен армянскими военными.

Кямран Алиев сообщил, что в отношении захваченных азербайджанских военнослужащих было осуществлено уголовное преследование на основании сфальсифицированных доказательств.

Генеральный прокурор Азербайджана, доведя до сведения участников встречи, что ВС Армении, в очередной раз продолжая террористические провокационные действия, применили огнестрельное оружие различного калибра к военнослужащим Государственной Пограничной Службы, дислоцированным Погранично-пропускном пункте "Лачын", расположенном в начале автомобильной дороги Лачин-Ханкенди, являющейся суверенной территорией Азербайджанской Республики, в результате чего один военнослужащий - прапорщик Эльшан Рустамов, получил огнестрельные ранения, констатировал, что подобные провокационные действия являются препятствием для установления мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokuror: “Ermənistanın təxribat xarakterli addımları bölgədə sülhün bərqərar olmasına maneədir”

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