General de Europe: Началось предварительное следствие в отношении воевавших в Карабахе граждан Франции

Популярный журнал General de Europe опубликовал статью эксперта по Ближнему Востоку, доктора политических наук Себастьяна Буссуа с заголовком "Нагорный Карабах: предварительное расследование, начатое Францией".

Популярный журнал General de Europe опубликовал статью эксперта по Ближнему Востоку, доктора политических наук Себастьяна Буссуа с заголовком "Нагорный Карабах: предварительное расследование, начатое Францией".

Как передает Report, в материале рассказывается о воевавших в Карабахе французских гражданах и о начале расследования в их отношении.

Автор напоминает, что 27 сентября прошлого года после 30-летних безуспешных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ и международного права начались военные действия.

Кроме того, Баку сообщил международному сообществу о незаконном участии на стороне оккупантов десятков боевиков из числа французских армян, что было признано незаконным.

По словам эксперта, эти лица, отправившиеся защищать сепаратистский режим в Карабахе и защищать оккупационную армию, сначала были доставлены в Ереван, а затем переброшены в зону военных операций. В действительности армянская сторона должна была незамедлительно выдворить иностранных боевиков, так как их действия рассматриваются в контексте международной борьбы с террористами.

В статье отмечается, что в связи с этим, недавно посольство Азербайджана во Франции обратилось в прокуратуру страны с необходимыми доказательствами с целью добиться расследования военных преступлений, совершенных французскими гражданами армянского происхождения, которые в течение нескольких недель воевали в Карабахе. Дипмиссия также обратилась к прокурору с просьбой возбудить следствие в отношении этих лиц, чтобы в будущем они не представляли опасности ни для Кавказа, ни для Франции.

Благодаря усилиям азербайджанской стороны французское правосудие приступило к предварительному расследованию, а пограничная полиция в настоящее время проверяет всех пассажиров, направляющихся из Еревана во Францию, и ведет опрос на предмет выявления причин их пребывания в регионе.