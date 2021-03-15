Фонд YAŞAT потратил более 14 млн манатов на поддержку гази и семей шехидов

Фонд YAŞAT потратил более 14 млн манатов на поддержку гази и семей шехидов

На сегодняшний день в Фонде собрано 30 438 901,64 манатов

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Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT, созданный для поддержки раненых (гази) и семей шехидов, погибших в борьбе за защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, на сегодняшний день в Фонде собрано 30 438 901,64 манатов. Из этих средств 16 434 136,55 манатов - пожертвования физических лиц, 14 004 765,09 манатов - взносы юридических лиц. Из поступивших в Фонд средств потрачено 14 384 996,29 манатов. Остаток средств на счету Фонда составляет 16 053 905,35 манатов. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке "YAŞAT" Fonduna daxil olan vəsaitin 14 milyon manatdan çoxu xərclənib