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Фонд YAŞAT: Еще 11 тяжелораненых ветеранов вернулись из Турции после лечения

Фонд YAŞAT: Еще 11 тяжелораненых ветеранов вернулись из Турции после лечения Получившие тяжелые ранения во время Отечественной войны Гурбанов Абульфат Танрыверди оглу, Рагимов Зияддин Ашур оглу, Юсифов Алик Эльшан оглу, Новрузов Рашад Лятиф оглу, Гамидов Махур Махир оглу, Ахмедов Хайям Хидаят оглу, Мамедов Видади Алекпер оглу, Сел
Карабах
6 сентября 2021 г. 12:24
Фонд YAŞAT: Еще 11 тяжелораненых ветеранов вернулись из Турции после лечения

Получившие тяжелые ранения во время Отечественной войны Гурбанов Абульфат Танрыверди оглу, Рагимов Зияддин Ашур оглу, Юсифов Алик Эльшан оглу, Новрузов Рашад Лятиф оглу, Гамидов Махур Махир оглу, Ахмедов Хайям Хидаят оглу, Мамедов Видади Алекпер оглу, Селимзаде Турал Васиф оглу, Атакишиев Нариман Галандар оглу, Мураов Танрыверди Мадад оглу, Исмайлов Руфат Фахреддин оглу вернулись на родину после успешного завершения лечения в Турции.

Как сообщает Report, раненые были направлены в Турцию Фондом YAŞAT.

Фонд также обеспечит раненых лекарственными средствами для продолжения лечения.

В Турции продолжается процесс обследования, лечения и реабилитации еще 43 ветеранов, направленных в эту страну по заключению зарубежных врачей, приглашенных в Азербайджан Фондом YAŞAT, и местных врачей. Фонд YAŞAT будет контролировать процесс лечения раненых военнослужащих до полного их выздоровления.

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Версия на английском языке ФотоEleven more Patriotic War veterans return from Turkey
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəyə göndərilən daha 11 qazimiz sağalaraq Vətənə geri dönüb

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