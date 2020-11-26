Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви

Освобождение Кельбаджарского района Азербайджана от армянской оккупации играет очень большую роль. Это важнейшая веха для народа Азербайджана

Освобождение Кельбаджарского района Азербайджана от армянской оккупации играет очень большую роль. Это важнейшая веха для народа Азербайджана.

Об этом в беседе с Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Он напомнил, что этот район действительно широко известен своей флорой и фауной и огромным количеством древних памятников истории, храмов и религиозных святынь, что это земля отцов и дедов азербайджанского народа.

"Армяне в течение этой войны выставляли себя авангардом христианского мира, якобы это была война двух цивилизаций. Но что мы видим после возвращения Кельбаджарского района? Эти древние христианские храмы находятся в плачевном состоянии, в запущенном виде и в руинах. Так ли должны были вести себя "защитники христианского мира и цивилизации"? все это говорит о лжи и тотальном обмане. Война была за территориальную целостность Азербайджана".

По его словам, очень важно понять что это за церкви, которые находятся на территории Карабаха, в частности, на территории Кельбаджара.

"Люди, которые знакомы с историей, поймут, что все эти церкви принадлежали христианам Кавказской Албании, и никакого отношения к армянской церкви не имеют. Когда Российская империя в XIX веке передала эти церкви армянской церкви, то начался процесс их арменизации, искусственного "перекрашивания" древних албанских церквей в армянские".