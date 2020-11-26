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Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви

Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви Освобождение Кельбаджарского района Азербайджана от армянской оккупации играет очень большую роль. Это важнейшая веха для народа Азербайджана
Карабах
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26 ноября 2020 г. 17:52
Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви

Освобождение Кельбаджарского района Азербайджана от армянской оккупации играет очень большую роль. Это важнейшая веха для народа Азербайджана.

Об этом в беседе с Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Он напомнил, что этот район действительно широко известен своей флорой и фауной и огромным количеством древних памятников истории, храмов и религиозных святынь, что это земля отцов и дедов азербайджанского народа.

"Армяне в течение этой войны выставляли себя авангардом христианского мира, якобы это была война двух цивилизаций. Но что мы видим после возвращения Кельбаджарского района? Эти древние христианские храмы находятся в плачевном состоянии, в запущенном виде и в руинах. Так ли должны были вести себя "защитники христианского мира и цивилизации"? все это говорит о лжи и тотальном обмане. Война была за территориальную целостность Азербайджана".

По его словам, очень важно понять что это за церкви, которые находятся на территории Карабаха, в частности, на территории Кельбаджара.

"Люди, которые знакомы с историей, поймут, что все эти церкви принадлежали христианам Кавказской Албании, и никакого отношения к армянской церкви не имеют. Когда Российская империя в XIX веке передала эти церкви армянской церкви, то начался процесс их арменизации, искусственного "перекрашивания" древних албанских церквей в армянские".

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Версия на азербайджанском языке İsrailli ekspert: "Kəlbəcərdəki dini abidələrin erməni kilsəsinə dəxli yoxdur"

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