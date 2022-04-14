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Фарид Шафиев: Наша главная цель - вернуть вынужденных переселенцев в Карабах

Фарид Шафиев: Наша главная цель - вернуть вынужденных переселенцев в Карабах "Сегодня наша главная цель - вернуть вынужденных переселенцев в Карабах и на другие освобожденные территории. Мы вступаем в новый этап. Позитивные отклики в последние дни есть и со стороны Армении.
Карабах
14 апреля 2022 г. 11:35
Фарид Шафиев: Наша главная цель - вернуть вынужденных переселенцев в Карабах

"Сегодня наша главная цель - вернуть вынужденных переселенцев в Карабах и на другие освобожденные территории. Мы вступаем в новый этап. Позитивные отклики в последние дни есть и со стороны Армении".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на презентации книги "Путь к победе Азербайджана в ходе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

"О материальном и моральном ущербе, нанесенном Азербайджану Арменией, нам необходимо говорить всегда. Многие важные вопросы отражены в презентуемой нами книге", - сказал Шафиев.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Azerbaijan's main goal is to resettle IDPs in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Əsas hədəfimiz məcburi köçkünləri Qarabağda və azad edilən digər ərazilərdə yerləşdirməkdir"

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