Фарид Шафиев: Наша главная цель - вернуть вынужденных переселенцев в Карабах

"Сегодня наша главная цель - вернуть вынужденных переселенцев в Карабах и на другие освобожденные территории. Мы вступаем в новый этап. Позитивные отклики в последние дни есть и со стороны Армении.

"Сегодня наша главная цель - вернуть вынужденных переселенцев в Карабах и на другие освобожденные территории. Мы вступаем в новый этап. Позитивные отклики в последние дни есть и со стороны Армении".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на презентации книги "Путь к победе Азербайджана в ходе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

"О материальном и моральном ущербе, нанесенном Азербайджану Арменией, нам необходимо говорить всегда. Многие важные вопросы отражены в презентуемой нами книге", - сказал Шафиев.