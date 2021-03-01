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В Карабахе возвели еще четыре блочно-модульных городка для миротворцев

В Карабахе возвели еще четыре блочно-модульных городка для миротворцев На сегодняшний день уже восемь городков возведены для военнослужащих миротворческого контингента
Карабах
1 марта 2021 г. 10:48
В Карабахе возвели еще четыре блочно-модульных городка для миротворцев

В целях улучшения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России возведены и введены в эксплуатацию еще четыре блочно-модульных городка в населенных пунктах Ханкенди и Ходжавенд. Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте минобороны РФ.

На сегодняшний день уже восемь городков возведены для военнослужащих миротворческого контингента.

"Возведение блочно-модульных городков позволяет создать комфортные условия жизни и быта личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, банно-прачечных пунктов, полевых складов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

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