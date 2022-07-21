О нас

Еще 10 семей выехали в село Агалы Зангиланского района

Еще 10 семей выехали в село Агалы Зангиланского района Сегодня еще 10 семей, около 200 человек выехали в село Агалы Зангиланского района.
Карабах
21 июля 2022 г. 08:42
Еще 10 семей выехали в село Агалы Зангиланского района

Сегодня еще 10 семей, около 200 человек выехали в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, ранее они временно проживали в городке для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр.

Глава исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов поздравил всех с этим памятным событием и подчеркнул, что доблестная Азербайджанская армия под руководством президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержала победу в Отечественной войне. Была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель, участникам войны пожелали крепкого здоровья.

Отметим, что процесс реализуется в четыре этапа. На последующем этапе в село Агалы будут отправлены 11 семей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 10 ailə Zəngilanın Ağalı kəndinə yola salınıb

Самое читаемое

В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Золото подешевело на подорожавшем долларе
Золото подешевело на подорожавшем долларе
14 июля 2022 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi