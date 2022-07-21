Еще 10 семей выехали в село Агалы Зангиланского района

Сегодня еще 10 семей, около 200 человек выехали в село Агалы Зангиланского района.

Сегодня еще 10 семей, около 200 человек выехали в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report , ранее они временно проживали в городке для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр.

Глава исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов поздравил всех с этим памятным событием и подчеркнул, что доблестная Азербайджанская армия под руководством президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержала победу в Отечественной войне. Была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель, участникам войны пожелали крепкого здоровья.

Отметим, что процесс реализуется в четыре этапа. На последующем этапе в село Агалы будут отправлены 11 семей.