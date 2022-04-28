Эмин Гусейнов: У Армении еще есть шанс запрыгнуть в поезд региональной интеграции

Одной из основных проблем развития освобожденных территорий остается проблема разминирования.
Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов на конференции мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество” в Шуше.
"К сожалению минные карты, которые мы получили от армянской стороны, неточные. Мины продолжают убивать людей", отметил Гусейнов.
Спецпредставитель отметил важность мирного сосуществования и региональной интеграции: "Азербайджан посылает месседж мира, наша страна -заинтересована в мире и стабильности в регионе. У Армении еще есть шанс запрыгнуть в этот поезд региональной интеграции. Лучше сделать это поздно, чем никогда".