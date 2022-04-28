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Эмин Гусейнов: У Армении еще есть шанс запрыгнуть в поезд региональной интеграции

Эмин Гусейнов: У Армении еще есть шанс запрыгнуть в поезд региональной интеграции Одной из основных проблем развития освобожденных территорий остается проблема разминирования.
Карабах
28 апреля 2022 г. 15:58
Эмин Гусейнов: У Армении еще есть шанс запрыгнуть в поезд региональной интеграции
Эмин Гусейнов

Одной из основных проблем развития освобожденных территорий остается проблема разминирования.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов на конференции мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество” в Шуше.

"К сожалению минные карты, которые мы получили от армянской стороны, неточные. Мины продолжают убивать людей", отметил Гусейнов.

Спецпредставитель отметил важность мирного сосуществования и региональной интеграции: "Азербайджан посылает месседж мира, наша страна -заинтересована в мире и стабильности в регионе. У Армении еще есть шанс запрыгнуть в этот поезд региональной интеграции. Лучше сделать это поздно, чем никогда".

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Версия на английском языке Emin Huseynov: Armenia still has chance to get on train of regional integration

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