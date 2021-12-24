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Эмин Гусейнов: На освобожденных территориях работы будут продолжаться по графику

Эмин Гусейнов: На освобожденных территориях работы будут продолжаться по графику "Начатые за последний год работы будут продолжаться по графику. В первую очередь, они будут выполняться в соответствии со Стратегическим планом действий, в котором отражены все мероприятия, проводимые в рабочих группах, действующих в рамках координационно
Карабах
24 декабря 2021 г. 17:18
Эмин Гусейнов: На освобожденных территориях работы будут продолжаться по графику

"Начатые за последний год работы будут продолжаться по графику. В первую очередь, они будут выполняться в соответствии со Стратегическим планом действий, в котором отражены все мероприятия, проводимые в рабочих группах, действующих в рамках координационного штаба, а также в соответствии со специальной государственной программой".

Как передает Report, об этом спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме Шуши) Эмин Гусейнов заявил журналистам.

По его словам, программу планируется завершить в ближайшие дни: "Генплан некоторых райцентров уже утвержден, на других территориях эта работа продолжается. Мы ждем, что эти работы завершатся в следующем году. В то же время продолжается проектирование сел по районам на освобожденных от оккупации территориях. Безусловно, проект железной дороги в связи с "Зангезурским коридором" будет продолжен в следующем году в соответствии с графиком".

Э.Гусейнов сказал, что в будущем году будут продолжены проекты по созданию физической, экономической инфраструктуры, рабочих мест, необходимых для скорейшего возвращения граждан на свои земли.

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Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "Azad olunan ərazilərdə işlər qrafikə uyğun davam edəcək"

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