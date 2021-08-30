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Эльнур Мамедов: Исследование показывает, что азербайджанские пленные подвергаются пыткам

Эльнур Мамедов: Исследование показывает, что азербайджанские пленные подвергаются пыткам "Армения очень широко использовала практику взятия заложников".
Карабах
30 августа 2021 г. 10:51
Эльнур Мамедов: Исследование показывает, что азербайджанские пленные подвергаются пыткам
Эльнур Мамедов

Армения продолжает нарушать Европейскую конвенцию, скрывая судьбу 3800 человек, пропавших без вести.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

По его словам, есть вероятность, что взятые в заложники лица живы:

"Армения очень широко использовала практику взятия заложников. Исследования в связи с лицами, являющимися гражданами Азербайджана, показывают, что азербайджанские пленные подвергаются пыткам, содержатся в крайне плохих условиях. Неопределенность их судеб вызывает у нас беспокойство".

Он сообщил, что за время Первой Карабахской войны 3 890 азербайджанцев пропали без вести, среди которых 719 человек были мирными гражданами.

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Версия на английском языке Elnur Mammadov: Studies reveal that Azerbaijani prisoners are tortured
Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov: “Tədqiqatlar göstərir ki, azərbaycanlı əsirlər işgəncələrə məruz qalır”

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