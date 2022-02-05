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Эксперт: МГ ОБСЕ провалила свою работу и должна найти себе другую нишу

Эксперт: МГ ОБСЕ провалила свою работу и должна найти себе другую нишу На протяжении многих лет Франция срывала процесс мирного урегулирования, но все-таки Азербайджан предпочитает дать ей шанс на постконфликтном этапе.
Карабах
5 февраля 2022 г. 16:09
Эксперт: МГ ОБСЕ провалила свою работу и должна найти себе другую нишу
Сергей Марков

На протяжении многих лет Франция срывала процесс мирного урегулирования, но все-таки Азербайджан предпочитает дать ей шанс на постконфликтном этапе.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По мнению эксперта, встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС является "выражением уважения со стороны президента Азербайджана к Евросоюзу и Франции, в частности" : "Они, конечно, сильно провалились. Много лет Франция срывала мирное урегулирование. Но все-таки Азербайджан не хочет ссориться и предпочитает дать им шанс и возможность".

При этом показательным, с точки зрения эксперта, является факт того, что в заявлении по итогам встречи нет ни слова о "карабахском конфликте" или Минской группе ОБСЕ, которая по сути потерпела явную неудачу.

"Минская группа ОБСЕ провалилась, у нее ничего не получилось. Поэтому теперь она должна найти себе другую нишу, другую возможность. Это может быть концентрация на вопросы разблокирования транспортных связей или процессе демаркации и делимитации границы. В данных темах от Франции требуется давление на Армению. Вот такую роль должны они видеть. И получится ли найти ее или нет — сказать трудно. Все зависит от них", - заявил С. Марков.

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