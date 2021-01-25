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Эксперт: Ильхам Алиев проявил себя как выдающийся политический деятель

Эксперт: Ильхам Алиев проявил себя как выдающийся политический деятель "В любой войне есть победители и побежденные. Безусловно, для Армении такой разгром – это страшный удар"
Карабах
25 января 2021 г. 15:33
Эксперт: Ильхам Алиев проявил себя как выдающийся политический деятель

"В любой войне есть победители и побежденные. Безусловно, для Армении такой разгром – это страшный удар. Очевидно, что в этом случае, особенно для людей экстремистского типа мышления, необходим поиск врагов. Для признания собственных ошибок и понимания того, что причины во внутренних проблемах, необходим правильный уровень политического мышления". Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, власти Армении рассчитывали втянуть Россию в войну: "Армянское общество десятилетиями жило с мыслью, что если что-то случится, Россия должна прийти на помощь. Россия же в данном случае политически поддерживала обе стороны и не имела никаких предпочтений. Но при этом она четко указывала на то, что Карабахская проблема должна быть решена. Россия была тем посредником, которая позволила обеим сторнам сесть за стол переговоров. Претензии экстремистов – это претензии людей, которые не умеют смотреть в зеркало".

Комментируя итоги войны, эксперт отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев проявил себя как выдающийся политический деятель и смог пойти на мирные переговоры.

"Пашинян сейчас очень ослаблен войной. Но заменить его просто некем. Но и замена не приведет ни к каким пересмотрам итогов войны", — заключил Шурыгин.

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