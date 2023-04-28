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Экоактивист: В случае невыполнения наших требований, акция будет возобновлена

Экоактивист: В случае невыполнения наших требований, акция будет возобновлена Если наши требования не будут полностью выполнены, мы можем возобновить акцию.
Карабах
28 апреля 2023 г. 18:04
Экоактивист: В случае невыполнения наших требований, акция будет возобновлена

Если наши требования не будут полностью выполнены, мы можем возобновить акцию.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сказал волонтер, экоактивист Ариф Гулузаде.

По его словам, они рады созданию погранично-контрольного механизма в начале дороги Лачын-Ханкенди, который обеспечит прозрачность, верховенство закона и безопасность движения на дороге:

"Мы проводили акцию в течение 138 дней. 23 апреля 2023 года сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана в начале Лачынской дороги был установлен пограничный пункт. В ответ на неоднократные призывы представителей государства сегодня мы приняли решение о временном прекращении акции протеста. Но наша акция в целом не достигла цели. В случае невыполнения наших требований, акция протеста будет возобновлена".

Отметим, что акция протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Лачын-Ханкенди временно приостановлена с 18:00 28 апреля.

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Версия на английском языке Shusha volunteer: 'If our demands are not fully met, we can start the action again'
Версия на азербайджанском языке Şuşa könüllüsü: "Tələblərimiz tam yerinə yetirilmədiyi təqdirdə aksiyanı yenidən başlada bilərik"

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