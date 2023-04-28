Экоактивист: В случае невыполнения наших требований, акция будет возобновлена

Если наши требования не будут полностью выполнены, мы можем возобновить акцию.

Если наши требования не будут полностью выполнены, мы можем возобновить акцию.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сказал волонтер, экоактивист Ариф Гулузаде.

По его словам, они рады созданию погранично-контрольного механизма в начале дороги Лачын-Ханкенди, который обеспечит прозрачность, верховенство закона и безопасность движения на дороге:

"Мы проводили акцию в течение 138 дней. 23 апреля 2023 года сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана в начале Лачынской дороги был установлен пограничный пункт. В ответ на неоднократные призывы представителей государства сегодня мы приняли решение о временном прекращении акции протеста. Но наша акция в целом не достигла цели. В случае невыполнения наших требований, акция протеста будет возобновлена".

Отметим, что акция протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Лачын-Ханкенди временно приостановлена с 18:00 28 апреля.