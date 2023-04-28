Экоактивист: В случае невыполнения наших требований, акция будет возобновлена

Если наши требования не будут полностью выполнены, мы можем возобновить акцию.
Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сказал волонтер, экоактивист Ариф Гулузаде.
По его словам, они рады созданию погранично-контрольного механизма в начале дороги Лачын-Ханкенди, который обеспечит прозрачность, верховенство закона и безопасность движения на дороге:
"Мы проводили акцию в течение 138 дней. 23 апреля 2023 года сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана в начале Лачынской дороги был установлен пограничный пункт. В ответ на неоднократные призывы представителей государства сегодня мы приняли решение о временном прекращении акции протеста. Но наша акция в целом не достигла цели. В случае невыполнения наших требований, акция протеста будет возобновлена".
Отметим, что акция протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Лачын-Ханкенди временно приостановлена с 18:00 28 апреля.