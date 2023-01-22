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Дорога Ханкенди-Лачын открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции

Дорога Ханкенди-Лачын открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции По дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сегодня созданы условия для передвижения еще четырех автомобилей российского миротворче
Карабах
22 января 2023 г. 09:49
Дорога Ханкенди-Лачын открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции

По дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сегодня созданы условия для передвижения еще четырех автомобилей российского миротворческого контингента (РМК). Это в лишний раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей.

Как передает с места проведения акции сотрудник Report, транспортные средства продолжили движение их Ханкенди в направлении Лачына.

Принимающие участие в демонстрациях волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке 4 more vehicles pass freely on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu aksiyaya baxmayaraq, humanitar məqsədlər üçün açıqdır

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