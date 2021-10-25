Житель Барды переехал в новый дом, вместо разрушенного ракетой во время Отечественной войны

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 6 ноября 2020 года члены Государственной комиссии, созданной с целью оценки и устранения ущерба, провели оценку домов и объектов лиц, пострадавших от ракетного удара в Барде. В настоящее время за

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 6 ноября 2020 года члены Государственной комиссии, созданной с целью оценки и устранения ущерба, провели оценку домов и объектов, пострадавших от ракетного удара в Барде. В настоящее время зарегистрированные дома и объекты общественного питания реконструируются. Отстроен также дом жителя села Зумурхан Бардинского района Халида Алиева, разрушенный армянской ракетой в ходе Отечественной войны.

Хозяин дома Х.Алиев сказал, что несмотря на отсутствие пострадавших во время обстрела, дом был полностью разрушен: "8 октября в мой дом попала армянская ракета. Дом был полностью разрушен. Мы все были дома, но, к счастью, уцелели. Члены комиссии осмотрели наш дом. Спасибо нашему Верховному главнокомандующему, он всегда рядом с народом. Нам построили новый дом. В настоящее время мы живем в нем", - добавил он.

Для информации отметим, что во время Отечественной войны на территории 11 городов и районов было повреждено более 13 000 зданий. По поручению президента Ильхама Алиева под контролем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре на текущем этапе уже завершены строительные и ремонтно-восстановительные работы 11 300 жилых домов и объектов. В результате агрессии вооруженных сил Армении в городе Барде было полностью разрушено пять жилых домов и два нежилых объекта, повреждено более 240 жилых домов и зданий. За короткое время были отремонтированы и восстановлены 215 зданий, полностью реконструированы пять жилых домов и один объект. В настоящее время ведется ремонт и восстановление 28 зданий и завершается строительство одного объекта. В кратчайшие сроки планируется полное завершение работ в городе Барде.