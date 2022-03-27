Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана

Азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, проводя работы по дислокации, укрепляет свои позиции. Таким образом, село Фаррух, находящееся на наших исторических землях, также перешло под контроль Азербай

Азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, проводя работы по дислокации, укрепляет свои позиции. Таким образом, село Фаррух, находящееся на наших исторических землях, также перешло под контроль Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса, член правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов.

"В 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша доблестная армия, одержав историческую победу, освободила наши земли, которые 30 лет находились под армянской оккупацией и обеспечила территориальную целостность. 10 ноября 2020 года президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении было подписано трехстороннее заявление. Согласно заявлению, на части наших территорий, на наших исторических землях, был временно размещен российский миротворческий контингент", - напомнил депутат.

По его словам, переход села Фаррух Ходжалинского района под контроль Азербайджана - очередная историческая победа:

"Эти земли - исконные территории Азербайджана, и впредь они будут находиться под контролем Азербайджана. Хочу особо подчеркнуть, что слова президента Азербайджана "Я знаю, что, когда и как надо делать" уже подтверждаются действиями. Успешными дипломатическими и политическими путями село Фаррух уже перешло под полный контроль Азербайджана".