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Цукерман: Армении нужно признать, что разжигание междоусобицы приводит только к поражению

Цукерман: Армении нужно признать, что разжигание междоусобицы приводит только к поражению Вместо того, чтобы принять оливковую ветвь со стороны Баку и перейти к построению мирных отношений, Ереван по-прежнему ищет козла отпущения в связи с проигранной войной и чувством собственной неполноценности из-за неисполнения обещаний электорату.
Карабах
9 декабря 2021 г. 12:24
Цукерман: Армении нужно признать, что разжигание междоусобицы приводит только к поражению

Вместо того, чтобы принять оливковую ветвь со стороны Баку и перейти к построению мирных отношений, Ереван по-прежнему ищет козла отпущения в связи с проигранной войной и чувством собственной неполноценности из-за неисполнения обещаний электорату.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман, комментируя решение Международного суда ООН.

“То, что Армения постоянно жалуется на притеснения со стороны других стран, а в то же время использует СМИ для разжигания ненависти против лиц азербайджанского происхождения, свидетельствует о злом умысле со стороны властей Еревана. Они прекрасно знают, к чему приводят подобные происки”, - отметила эксперт.

"Армении нужно признать, что разжигание междоусобицы приводит только к поражению", - добавила аналитик.

Она добавила, что Международный суд принял решение в форме "временных мер", тем самым показывая, что ситуация требует срочных действий: "Во всяком случае, настолько срочных, насколько возможно добиться от международных инстанций, у которых нет возможности приводить в исполнение эти решения. Тем не менее, это важный шаг, подчеркивающий кризисную ситуацию".

7 декабря Международный суд ООН обеспечил ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении и действующих на ее территории отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев. Суд поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев.

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