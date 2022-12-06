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Будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира"

Будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, сообщает Report.
Карабах
6 декабря 2022 г. 16:48
Будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением города Шуша Культурной столицей тюркского мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, сообщает Report.

31 марта 2022 года на внеочередном заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в городе Бурса Турецкой Республики культурная столица Азербайджана - город Шуша был объявлен "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год.

Это решение, как проявление особого уважения к Шуше, которая является яркой жемчужиной архитектурно-градостроительного искусства с 270-летней историей и представляет высокую культурно-духовную ценность для азербайджанского народа, став новым символом единства и солидарности всего тюркского мира, внесет вклад в дело дальнейшего расширения перспектив сотрудничества между тюркскими народами.

Согласно распоряжению, глава государства постановил Кабинету Министров Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, связанный с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год.

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