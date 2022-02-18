Британский путешественник: У освобожденных территорий большой потенциал для развития туризма

Освобожденные территории Азербайджана обладают большим потенциалом для развития туризма.

Освобожденные территории Азербайджана обладают большим потенциалом для развития туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил британский путешественник, , основатель туристической группы NomadMania Гарри Митсидис на пресс-конференции в Баку.

Известные зарубежные путешественники из 21 страны посетили освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан. В рамках трехдневного визита они ознакомились с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.