Британский путешественник: У освобожденных территорий большой потенциал для развития туризма

Освобожденные территории Азербайджана обладают большим потенциалом для развития туризма.
Как сообщает Report, об этом заявил британский путешественник, , основатель туристической группы NomadMania Гарри Митсидис на пресс-конференции в Баку.
Известные зарубежные путешественники из 21 страны посетили освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан. В рамках трехдневного визита они ознакомились с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.