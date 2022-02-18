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Британский путешественник: У освобожденных территорий большой потенциал для развития туризма

Британский путешественник: У освобожденных территорий большой потенциал для развития туризма Освобожденные территории Азербайджана обладают большим потенциалом для развития туризма.
Карабах
18 февраля 2022 г. 19:09
Британский путешественник: У освобожденных территорий большой потенциал для развития туризма

Освобожденные территории Азербайджана обладают большим потенциалом для развития туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил британский путешественник, , основатель туристической группы NomadMania Гарри Митсидис на пресс-конференции в Баку.

Известные зарубежные путешественники из 21 страны посетили освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан. В рамках трехдневного визита они ознакомились с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı səyahətçi: "Azad edilmiş ərazilərdə turizm üçün böyük potensial var"

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