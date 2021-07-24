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Бразильская журналистка: Мы увидели в Джебраиле лишь руины

Бразильская журналистка: Мы увидели в Джебраиле лишь руины "Эта земля была оккупирована на протяжении 30 лет и мы не увидели там ​ абсолютно ничего, лишь руины. Они просто удерживали эти земли, и ничего не делали на ней".
Карабах
24 июля 2021 г. 09:47
Бразильская журналистка: Мы увидели в Джебраиле лишь руины

"Эта земля была оккупирована на протяжении 30 лет и мы не увидели там ​ абсолютно ничего, лишь руины. Они просто удерживали эти земли, и ничего не делали на ней".

Об этом Report заявила бразильская журналистка Фабиана Джейхан, комментируя поездку в освобожденный от оккупации Джебраил и разрушенное армянами кладбище в этом городе.

Джебраил постигла та же участь, что Агдам и Физули - город после армянской оккупации был полностью разрушен.

"И на этой территории правительству Азербайджана предстоит провести большую восстановительную работу. Я надеюсь, этот процесс восстановления закончится как можно скорее и эта территория вступит в новую успешную эру", - заявила журналистка.

Ф. Джейхан вместе с коллегами из других стран Южной Америки также посетила Шушу. По ее словам, она была шокирована информацией о том, что в ходе оккупации в шушинской мечети содержался скот:​

"Мне очень жаль, и меня действительно ужаснуло, что армяне держали скот в мечети. Я прибыла из Южной Америки, из Бразилии. В Бразилии мы живем все вместе - христиане, мусульмане, евреи и не сталкиваемся с подобным. И я шокирована, что такое могло произойти. В нашей стране есть и мечети, и церкви, и мы уважаем друг друга. Поэтому слышать о подобном для меня очень печально. Армяне не должны были поступать таким образом. Потому что это религия, мы должны уважать веру друг друга. Такое не должно повториться".​

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Версия на английском языке We saw only ruins in Jabrayil, says Brazilian journalist
Версия на азербайджанском языке Braziliyalı jurnalist: “Cəbrayılda yalnız xarabalıq gördük”

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