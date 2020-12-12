Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и ли

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

Напомним, что встреча состоялась в рамках первого визита сопредседателей в регион после подписания 10 ноября трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

На встрече обсуждалась ситуация в регионе и выполнение заявления от 10 ноября.