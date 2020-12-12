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Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы

Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и ли
Карабах
12 декабря 2020 г. 20:33
Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

Напомним, что встреча состоялась в рамках первого визита сопредседателей в регион после подписания 10 ноября трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

На встрече обсуждалась ситуация в регионе и выполнение заявления от 10 ноября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN rəhbəri həmsədrlərlə görüşüb

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