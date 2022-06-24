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Байрамов: Отмечаем интерес российских компаний к проектам восстановления Карабаха

Байрамов: Отмечаем интерес российских компаний к проектам восстановления Карабаха Cовместное участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана является важным элементов сотрудничества.
Карабах
24 июня 2022 г. 14:47
Байрамов: Отмечаем интерес российских компаний к проектам восстановления Карабаха

Cовместное участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана является важным элементов сотрудничества.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы отмечаем высокий интерес российских компаний в восстановлении Карабаха", - заявил Д. Байрамов.

По его словам, в этой сфере сотрудничества есть конкретные результаты. "В октябре 2021 года между КАМАЗ и Гянджинским автомобильным заводом был создан совместный центр на территории промпарка в экономическом районе Восточный Зангезур.

Также из знаковых проектов можно отметить восстановление железных дорог, проект Горадиз-Агбенд. Поставка железнодорожных рельсов осуществляется российской компанией, существует контракт на поставку 20 тысяч тонн железнодорожных рельс, из которых более трети уже поставлено", заявил глава МИД.

По его словам, десятки российских компаний также подали дополнительно заявки на участие в подобных проектах.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: We are observing great interest by Russian companies in restoration of Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Bayramov: “Rusiya şirkətlərinin Qarabağın bərpasına yüksək marağını müşahidə edirik”

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