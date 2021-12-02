Азиз Санджар: Освобождение Карабаха придало каждому чувство уверенности в себе

12:44

"В последний раз я приезжал в Азербайджан в 2017 году".

Как сообщает Report, об этом сказал всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии, профессор Азиз Санджар во время выступления на панели на тему "Наука и образование в Постпандемический период" в рамках Экономического Форума UNEC.

По его словам, во время той поездки всех волновала только карабахская проблема: "В этот раз я приехал, когда Карабах уже освобожден, и это придало каждому чувство уверенности в себе. Естественно, эта свобода важна и для научной работы. Надеюсь, что это повлияет и на науку".