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Азиз Санджар: Освобождение Карабаха придало каждому чувство уверенности в себе

Азиз Санджар: Освобождение Карабаха придало каждому чувство уверенности в себе 12:44
Карабах
2 декабря 2021 г. 13:21
Азиз Санджар: Освобождение Карабаха придало каждому чувство уверенности в себе
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"В последний раз я приезжал в Азербайджан в 2017 году".

Как сообщает Report, об этом сказал всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии, профессор Азиз Санджар во время выступления на панели на тему "Наука и образование в Постпандемический период" в рамках Экономического Форума UNEC.

По его словам, во время той поездки всех волновала только карабахская проблема: "В этот раз я приехал, когда Карабах уже освобожден, и это придало каждому чувство уверенности в себе. Естественно, эта свобода важна и для научной работы. Надеюсь, что это повлияет и на науку".

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Версия на английском языке Aziz Sancar: "Liberation of Karabakh has built self-confidence in everyone"
Версия на азербайджанском языке Əziz Səncər: "Qarabağın azad olunması hər kəsdə özünəinam yaradıb"

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