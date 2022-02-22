О нас
Аудио новости

Азербайджанский депутат сделал заявление в Ереване: Мы вернули всех военнопленных

Азербайджанский депутат сделал заявление в Ереване: Мы вернули всех военнопленных "Все военнопленные, все задержанные были переданы Армении после окончания войны".
Карабах
22 февраля 2022 г. 11:28
Азербайджанский депутат сделал заявление в Ереване: Мы вернули всех военнопленных

"Все военнопленные, все задержанные были переданы Армении после окончания войны".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Солтан Мамедов, выступая на заседании комитета Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване.

"Все находящиеся в настоящее время на скамье подсудимых были задержаны после войны. Все эти процедуры проводились в соответствии с международным правом. Хотел бы напомнить о четырех тысячах азербайджанцах, судьба которых неизвестна после Первой карабахской войны. Они были захвачены в плен и убиты. Данный вопрос обсуждался с Европейским Союзом", - сказал С.Мамедов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке MP: Azerbaijan returned all prisoners of war
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputat İrəvanda bəyanat verib: “Bütün hərbi əsirləri geri qaytarmışıq”

Самое важное

Информационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
ФотоИнформационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
22 февраля 2022 г. 11:33
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
21 февраля 2022 г. 16:32
Обнародован график приема граждан на март
Обнародован график приема граждан на март
21 февраля 2022 г. 16:03
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
21 февраля 2022 г. 13:02
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
21 февраля 2022 г. 00:00
Председатель парламента Молдовы отправляется с визитом в Баку
Председатель парламента Молдовы отправляется с визитом в Баку
20 февраля 2022 г. 19:48
Начальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
ФотоНачальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
19 февраля 2022 г. 11:09
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
18 февраля 2022 г. 23:45
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
18 февраля 2022 г. 17:00
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi