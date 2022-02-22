Азербайджанский депутат сделал заявление в Ереване: Мы вернули всех военнопленных

"Все военнопленные, все задержанные были переданы Армении после окончания войны".

"Все военнопленные, все задержанные были переданы Армении после окончания войны".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Солтан Мамедов, выступая на заседании комитета Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване.

"Все находящиеся в настоящее время на скамье подсудимых были задержаны после войны. Все эти процедуры проводились в соответствии с международным правом. Хотел бы напомнить о четырех тысячах азербайджанцах, судьба которых неизвестна после Первой карабахской войны. Они были захвачены в плен и убиты. Данный вопрос обсуждался с Европейским Союзом", - сказал С.Мамедов.