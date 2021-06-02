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Азербайджанец о пытках в армянском плену: Были те, кто не выдержав, совершал суицид

Азербайджанец о пытках в армянском плену: Были те, кто не выдержав, совершал суицид "Я находился в плену у армян год и 9 месяцев. Во время оккупации Губадлинского района в 1993 году, я получил ранение и попал в плен к армянам".
Карабах
2 июня 2021 г. 13:31
Азербайджанец о пытках в армянском плену: Были те, кто не выдержав, совершал суицид
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"Я находился в плену у армян год и 9 месяцев. Во время оккупации Губадлинского района в 1993 году, я получил ранение и попал в плен к армянам".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам переживший плен армян Габиб Кязымов после подготовительного заседания суда по уголовному делу в отношении армянских боевиков Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных в Первой Карабахской войне и совершивших иные преступления.

Г. Кязымов рассказал о пытках, которым подвергали их армяне в плену. Он сказал, что во время плена армяне избивали пленных азербайджанцев железными дубинками, арматурой и молотками: "Они подвергали нас чудовищным мучениям. Оба террориста участвовали в пытках. Один из них был известен как Лёха, а другой – как Алёша. На суде Людвиг Мкртичян заявил о том, что не знает азербайджанского языка. Но он говорил с нами и оскорблял на азербайджанском языке".

Г. Кязымов отметил, что в плену с ним в камере содержались около 40 азербайджанцев: "Были те, кто умирал под пытками, и те, кто, не выдержав, совершал самоубийство. Я очень рад, что в настоящее время эти террористы предстали перед судом и понесут заслуженное наказание".

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Версия на английском языке Victim of Armenian torture: Some succumbed to torture, others committed suicide
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin işğəncə verdiyi şəxs: "İşgəncələrdən ölən də, dözməyib intihar edən də oldu" 

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