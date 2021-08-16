Азай Гулиев: Грантовая политика будет направлена на восстановление Карабаха

"Мы будем оказывать поддержку НПО с целью приглашения в страну международных организаций".

"Мы будем оказывать поддержку НПО с целью приглашения в страну международных организаций".

Как передает Карабахское бюро Report, об этом журналистам во время визита в Агдам заявил председатель Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки НПО Азай Гулиев.

Он отметил, что грантовая политика Агентства будет направлена в первую очередь на возрождение Карабаха: "У нас очень серьезные планы по возвращению в Карабах. И в материальном, и в организационном, и в информационном плане... Мы будем поддерживать действующие в Азербайджане НПО, чтобы они приглашали международные организации в нашу страну. Прежде всего, мы должны обеспечить участие международных организаций и НПО, действующих за рубежом, в процессе разминирования территорий. Это очень важный вопрос. Разминирование территорий имеет жизненно важное значение. Без разминирования невозможно проведение строительных работ. НПО имеют большой потенциал в этом отношении".

A.Гулиев добавил, что для того, чтобы еще раз продемонстрировать справедливую позицию Азербайджана, особое значение необходимо придать информационной войне: "В последнее время армяне начали против Азербайджана лживую и клеветническую кампанию. НПО должны быть активными. Они должны доводить увиденное до сведения как местной, так и зарубежной общественности. НПО имеют достаточный потенциал, чтобы информировать международные организации, в частности ОБСЕ, Европейский Союз, ООН, Совет Европы и другие структуры".