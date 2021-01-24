Армянский эксперт заявил, что власти Армении сильно занижают потери

Заявление вице-премьера Армении о почти четырех тысячах погибших в ходе войны были бы достоверны, если бы была представлена методология подсчета боевых потерь

"Заявление вице-премьера Армении о почти четырех тысячах погибших в ходе войны были бы достоверны, если бы была представлена методология подсчета боевых потерь".

Как передает Report, со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил армянский военный аналитик Айк Хачикян.

"А так непонятно, были ли учтены военнослужащие родом из Нагорного Карабаха, погибшие на войне и похороненные в Нагорном Карабахе", - пояснил он.

По моим наблюдениям, данные потерь армянской стороны должны быть меньше шести тысяч погибших", - добавил Хачикян.

Отметим, что 20 января вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил об обнаружении 3 439 тел погибших с армянском стороны в Нагорном Карабахе. При этом армянские власти заявляют, что потери Армении в войне не превышают четырех тысяч человек.