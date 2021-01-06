Армяне сожгли дома в возвращенном Азербайджану селе

Армяне полностью покинули село Шурнух, возвращаемое Азербайджану в соответствии с соглашением по Карабаху, подписанному Президентом Азербайджана, президентом России, и премьер-министром Армении 10 ноября, отправившись частично в Горус, а частично в Гафан

Армяне полностью покинули село Шурнух, возвращаемое Азербайджану в соответствии с соглашением по Карабаху, подписанному Президентом Азербайджана, президентом России, и премьер-министром Армении 10 ноября, отправившись частично в Горус, а частично в Гафан.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, отмечается, что прежде чем покинуть Шурнух, армяне совершили там разрушения, а также сожгли сельские дома.

Напомним, что Азербайджану была передана территория с 12 домами, часть которой приходится на территорию Губадлинского района и незаконно была присоединена к селу Шурнух Сюникской области Армении. После 1990-го года власти Армении оккупировали и приграничные села Азербайджана, на эти территории незаконно были заселены армяне. Согласно заявлению по итогам 44-дневной войны, Армения освобождает оккупированные азербайджанские территории. Выход армян из приходящейся на территорию Азербайджана части села Шурнух также соответствует условиям заявления.