Армения назвала число погибших во Второй Карабахской войне

Следственный комитет Армении представил обновленные данные по числу погибших и пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Карабахе.

Следственный комитет Армении представил обновленные данные по числу погибших и пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, выяснилось, что общее число погибших среди военнослужащих Армении составило 3 809 человек. По состоянию на 19 января 2022 года неизвестно местонахождение 199 военнослужащих.

Отметим, что Армения продолжает поиск военнослужащих, пропавших без вести во время войны в Карабахе. Число трупов, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана, достигло 1 706 человек.