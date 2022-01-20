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Армения назвала число погибших во Второй Карабахской войне

Армения назвала число погибших во Второй Карабахской войне Следственный комитет Армении представил обновленные данные по числу погибших и пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Карабахе.
Карабах
20 января 2022 г. 07:48
Армения назвала число погибших во Второй Карабахской войне

Следственный комитет Армении представил обновленные данные по числу погибших и пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, выяснилось, что общее число погибших среди военнослужащих Армении составило 3 809 человек. По состоянию на 19 января 2022 года неизвестно местонахождение 199 военнослужащих.

Отметим, что Армения продолжает поиск военнослужащих, пропавших без вести во время войны в Карабахе. Число трупов, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана, достигло 1 706 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan ikinci Qarabağ müharibəsindəki itkilərinin sayını açıqlayıb

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