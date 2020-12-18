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Американское издание: Азербайджанские переселенцы хотят вернуться на Родину

Американское издание: Азербайджанские переселенцы хотят вернуться на Родину Агдам ныне называют "Кавказской Хиросимой", говорится в статье
Карабах
18 декабря 2020 г. 14:09
Американское издание: Азербайджанские переселенцы хотят вернуться на Родину

Издающаяся в Калифорнии испаноязычная газета Alianza Metropolitan News со ссылкой на испанское агентство EFE опубликовала статью под заголовком "Вынужденные переселенцы из Карабаха хотят вернуться на Родину".

По сообщению Report, в статье приводятся слова жителей освобожденных от оккупации Агдамского и Физулинского районов Азербайджана.

Отвечая на вопрос корреспондента издания "Сможете ли вы отыскать место своего проживания среди этих руин?", жительница района, 50-летняя Аида Гусейнова сказала, что армяне, оккупировавшие ее родной Агдам в 1993 году, превратили его в руины, "город мертвых".

"Глядя на то, во что превратили армяне Агдам, печаль охватывает меня, ком подступает к горлу, а на глаза наворачиваются слезы", - признается Аида Гусейнова.

В статье отмечается, что беседа с А.Гусейновой была записана перед единственным уцелевшим в городе зданием двухэтажной мечети.

Агдам, где некогда проживало 40 тысяч человек, полностью разрушен и опустошен армянскими оккупантами. Ныне его называют "Кавказской Хиросимой", говорится в статье.

"Это была ужасная война, мы уже и не надеялись спастись. Выжили чудом. Армяне истребили мою семью, о судьбе моей тети нам до сих пор ничего неизвестно", - продолжила Аида Гусейнова.

58-летний агдамец Мухаммед Мамедов вспоминает, что его Родина некогда была цветущим краем.

"Раньше здесь были поля, фабрики, виноградники, производилось вино", - говорит М.Мамедов.

Армяне оккупировали Агдам в июле 1993 года, но не жили на захваченной территории. В настоящее время на освобожденных землях работают саперы. Повсюду видны обгоревшие танки, боеприпасы, оставленные армянами при отступлении.

Физули тоже постигла участь Агдама. Город напоминает руины.

Физулинец Али Гашимоглу вспоминает минувшие дни с болью в сердце. Он признается, что воспоминания неотступно преследуют его, не давая покоя, а его маленький внук гордо произносит “Карабах - это Азербайджан!”.

"Если армяне откажутся от своих неуемных захватнических планов, мы сможем сосуществовать вместе, никак иначе", - признается А.Гашимоглу.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ qəzeti: Azərbaycanlı köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıtmaq istəyir

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