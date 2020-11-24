Американский генерал: Международное право на стороне Азербайджана

Единственный наземный коридор между Востоком и Западом пролегает через Азербайджан

"Мирный Нагорный Карабах как суверенная часть Азербайджана имеет большое значение для достижения стабильности в регионе".

Как передает грузинское бюро Report со ссылкой на EUObserver, об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, азербайджанцы взяли на себя обязательство обеспечивать безопасность армянской общины в регионе и охранять их культурные места и артефакты: "У нас есть основания надеяться. Сегодня более 30 тыс. армян называют Азербайджан родиной, за исключением оккупированного региона".

По мнению Б.Ходжеса, Запад должен поддерживать позицию Баку в исполнении соглашения о приостановлении военных операций, ведь международное право на стороне Азербайджана.

Генерал-лейтенант назвал неподходящим выбор США и Европы оставаться в стороне при сложившейся ситуации: "Нагорный Карабах признан международным сообществом как составная часть Азербайджана. Единственный наземный коридор между Востоком и Западом пролегает через Азербайджан. На самом деле это ключ для еще большего развития экономического потенциала черноморского региона, и Запад больше не должен медлить".