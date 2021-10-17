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Али Гусейнли: С начала войны Армения использовала незаконное оружие для бомбардировки жилых районов

Али Гусейнли: С начала войны Армения использовала незаконное оружие для бомбардировки жилых районов "С начала войны Армения использовала незаконное оружие для бомбардировки жилых районов и ряда городов, особенно Гянджи, вдали от зоны боевых действий. С 4 по 17 октября было совершено пять терактов. В результате этих террористических актов жертвами стали
Карабах
17 октября 2021 г. 15:53
Али Гусейнли: С начала войны Армения использовала незаконное оружие для бомбардировки жилых районов
Али Гусейнли

"С начала войны Армения использовала незаконное оружие для бомбардировки жилых районов и ряда городов, особенно Гянджи, вдали от зоны боевых действий. С 4 по 17 октября было совершено пять терактов. В результате этих террористических актов жертвами стали десятки мирных жителей, более 100 человек пострадали".

Об этом Report заявил первый заместитель спикера Милли Меджлиса Али Гусейнли.

"Несмотря на эти кровавые события и террористические акты, воля азербайджанского народа не была сломлена, эти события не смогли сломить гянджинцев. Напротив, население ожидало очередной победы от Азербайджанской армии, которая продемонстрировала совершенно иной моральный и военный дух", - сказал А.Гусейнли.

Первый вице-спикер Милли Меджлиса подчеркнул, что подобные террористические акты не только не сломили волю азербайджанского народа, но и приблизили его к победе: "Накануне Физули был освобожден от оккупации. Азербайджанская армия наступала на Шушу. Целью террористических актов было предотвращение наступления. Однако произошло обратное, и азербайджанская армия полностью освободила земли от оккупации".

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Версия на азербайджанском языке ƏIi Hüseynli: “Ermənistan müharibənin ilk günlərindən qadağan olunmuş silahlardan istifadə edib”

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