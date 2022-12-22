Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 11-й день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже одиннадцатый день.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже одиннадцатый день.

Как сообщает сотрудник Report с места событий, акция, начавшаяся утром 12 декабря, продолжалась на протяжении всей ночи на 22 декабря.

Демонстранты бесперебойно обеспечиваются ночлегом, горячими напитками и питанием.

Несмотря на морозную погоду, активисты продолжают скандировать различные лозунги с призывом положить конец экологическому террору.

Отметим, что на территории города Шуша на участке дороги в зоне ответственности российских миротворцев, временно дислоцированных на азербайджанской территории, активисты и члены экологических НПО проводят акцию протеста с требованием прекратить экотеррор в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.