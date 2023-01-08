Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается несмотря на снегопад

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается несмотря на сильный снегопад.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается несмотря на сильный снегопад.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report , экоактивисты, представители гражданского общества, волонтеры, принимающие участие в мирной демонстрации, проявляют стойкость и решимость. Они сообщают, что их требования остаются неизменными.

Демонстрантам предоставляется горячее питание и напитки, а также теплое помещение в случае необходимости.

Участники акции, не создавая помех движению в обоих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках.

Их требования остаются неизменными. Демонстранты продолжают озвучивать лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.