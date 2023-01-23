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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 43 дня

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 43 дня Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 43 дня. Экоактивисты проявляют высокую активность.
Карабах
23 января 2023 г. 08:42
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 43 дня

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 43 дня. Экоактивисты проявляют высокую активность.

Как передает сотрудник Report с места событий, начавшаяся утром 12 декабря прошлого года акция продолжалась и в ночь на 23 января. Демонстранты проявляют высокую активность, волю и настойчивость.

Участникам акции предоставляется место для ночлега, они обеспечиваются горячим питанием. В ходе демонстраций соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были исполнены песни в духе патриотизма.

Принимающие участие в демонстрациях волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке Protest rally on Khankandi-Lachin road enter its 43rd day
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda aksiya 43 gündür davam edir

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