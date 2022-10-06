Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана

Британская компания Chapman Taylor активно вовлечена в восстановительные работы в Карабахе на протяжении последних 18 месяцев.

Британская компания Chapman Taylor активно вовлечена в восстановительные работы в Карабахе на протяжении последних 18 месяцев.

Об этом Report заявил председатель совета директоров компании Адриан Гриффитс.

"Я был во многих районах освобожденных территорий, и вчера впервые побывал в Агдаме. Я знал чего ожидать, поскольку видел масштабы разрушения в других городах. Зрелище полностью разрушенных городов ужасает. И мы очень гордимся тем, что являемся частью процесса по восстановлению территорий", - заявил Адриан Гриффитс.

Он отметил, что его компания участвовала в составлении генеральных планов городов Шуша и Джебраил.