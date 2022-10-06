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Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана

Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана Британская компания Chapman Taylor активно вовлечена в восстановительные работы в Карабахе на протяжении последних 18 месяцев.
Карабах
6 октября 2022 г. 16:55
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана

Британская компания Chapman Taylor активно вовлечена в восстановительные работы в Карабахе на протяжении последних 18 месяцев.

Об этом Report заявил председатель совета директоров компании Адриан Гриффитс.

"Я был во многих районах освобожденных территорий, и вчера впервые побывал в Агдаме. Я знал чего ожидать, поскольку видел масштабы разрушения в других городах. Зрелище полностью разрушенных городов ужасает. И мы очень гордимся тем, что являемся частью процесса по восстановлению территорий", - заявил Адриан Гриффитс.

Он отметил, что его компания участвовала в составлении генеральных планов городов Шуша и Джебраил.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya şirkəti Qarabağda aparılan yenidənqurma işlərində fəal iştirak edir
Версия на английском языке Griffiths: We are proud to participate in restoration of liberated Azerbaijani lands

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