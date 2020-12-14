Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо

События, произошедшие в Ходжавендском районе Азербайджана, вызывают крайнее сожаление и удивление

"События, произошедшие в Ходжавендском районе Азербайджана, вызывают крайнее сожаление и удивление. С одной стороны мы видим, что оставшиеся там бандформирования армянских террористов устраивают вылазки и нападают на азербайджанских военнослужащих и мирных граждан. С другой стороны, острое беспокойство вызывают действия российских миротворцев в Карабахе".

Об этом Report заявил политолог Тофик Аббасов.

"Потому что они фактически уклоняются от выполнения своих прямых обязательств. Дело в том, что после этого бандитского нападения армянских бандформирований российские миротворцы должны были проявить реакцию должным образом и пресечь такого рода действия. У них есть контакты с представителями временной местной администрации. Они должны были показать свою способность оперативно реагировать на неожиданно возникающие события. И вместо того, чтобы предпринять адекватные меры против армянских бандформирований, российские миротворцы в первую очередь позаботились о том, чтобы изменить карту своей деятельности, расширить зону своего влияния, ограничив этим самым действия ВС Азербайджана. Это вопиющее нарушение их прямых обязательств", - считает политолог.

Т. Аббасов напомнил, что миротворцы должны предпринимать сбалансированные шаги, избирательности в их деятельности не должно быть.

"Они должны действовать согласно своему мандату. Я считаю, что российская сторона должна быть проинформирована об этом на самом высоком уровне, в частности президента РФ, который в числе глав Азербайджана и Армении подписал трехстороннее заявление. У Азербайджана есть все необходимые возможности и правовая база, для того, чтобы отреагировать на незаконные действия российских миротворцев. Это своего рода открытое уклонение от выполнения своих прямых обязательств. Они уже начинают заниматься политикой и этого категорически допускать нельзя. Мы видим превышение своих полномочий", - отметил он.

Политолог уверен, что в данном инциденте определенно прослеживается поддержка из российского центра, где определенные силы очень болезненно восприняли победу Азербайджана во Второй Карабахской войне.

"Но мы знаем, что официальная Москва имеет с официальным Баку ровные, выверенные отношения. Поэтому самодеятельность отдельных российских политических кругов, которые исподтишка помогают армянской стороне и стимулируют их агрессивные планы, в первую очередь, они вредят азербайджано-российским отношениям. И на все это нельзя закрывать глаза. Эти эксцессы должны быть тщательно расследованы", - заключил эксперт.