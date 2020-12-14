О нас
Report Georgia
Аудио новости

Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо

Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо События, произошедшие в Ходжавендском районе Азербайджана, вызывают крайнее сожаление и удивление
Карабах
14 декабря 2020 г. 20:30
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
Тофик Аббасов.

"События, произошедшие в Ходжавендском районе Азербайджана, вызывают крайнее сожаление и удивление. С одной стороны мы видим, что оставшиеся там бандформирования армянских террористов устраивают вылазки и нападают на азербайджанских военнослужащих и мирных граждан. С другой стороны, острое беспокойство вызывают действия российских миротворцев в Карабахе".

Об этом Report заявил политолог Тофик Аббасов.

"Потому что они фактически уклоняются от выполнения своих прямых обязательств. Дело в том, что после этого бандитского нападения армянских бандформирований российские миротворцы должны были проявить реакцию должным образом и пресечь такого рода действия. У них есть контакты с представителями временной местной администрации. Они должны были показать свою способность оперативно реагировать на неожиданно возникающие события. И вместо того, чтобы предпринять адекватные меры против армянских бандформирований, российские миротворцы в первую очередь позаботились о том, чтобы изменить карту своей деятельности, расширить зону своего влияния, ограничив этим самым действия ВС Азербайджана. Это вопиющее нарушение их прямых обязательств", - считает политолог.

Т. Аббасов напомнил, что миротворцы должны предпринимать сбалансированные шаги, избирательности в их деятельности не должно быть.

"Они должны действовать согласно своему мандату. Я считаю, что российская сторона должна быть проинформирована об этом на самом высоком уровне, в частности президента РФ, который в числе глав Азербайджана и Армении подписал трехстороннее заявление. У Азербайджана есть все необходимые возможности и правовая база, для того, чтобы отреагировать на незаконные действия российских миротворцев. Это своего рода открытое уклонение от выполнения своих прямых обязательств. Они уже начинают заниматься политикой и этого категорически допускать нельзя. Мы видим превышение своих полномочий", - отметил он.

Политолог уверен, что в данном инциденте определенно прослеживается поддержка из российского центра, где определенные силы очень болезненно восприняли победу Азербайджана во Второй Карабахской войне.

"Но мы знаем, что официальная Москва имеет с официальным Баку ровные, выверенные отношения. Поэтому самодеятельность отдельных российских политических кругов, которые исподтишка помогают армянской стороне и стимулируют их агрессивные планы, в первую очередь, они вредят азербайджано-российским отношениям. И на все это нельзя закрывать глаза. Эти эксцессы должны быть тщательно расследованы", - заключил эксперт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
14 декабря 2020 г. 18:15
Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с действиями Армении
Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с действиями Армении
14 декабря 2020 г. 16:03
Видеорепортаж из села Зар Кельбаджарского района
Видеорепортаж из села Зар Кельбаджарского района
14 декабря 2020 г. 15:49
Марков: Всю ответственность за перестрелки в Гадруте несут власти Армении
Марков: Всю ответственность за перестрелки в Гадруте несут власти Армении
14 декабря 2020 г. 15:48
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
14 декабря 2020 г. 15:43
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Глава Совета муфтиев России: В Карабахе повреждено более 70 религиозных памятников
Глава Совета муфтиев России: В Карабахе повреждено более 70 религиозных памятников
14 декабря 2020 г. 15:00
Освобожденное от оккупации село Деджал Джабраильского района
Освобожденное от оккупации село Деджал Джабраильского района
14 декабря 2020 г. 13:42
В Армении объявят трехдневный траур
В Армении объявят трехдневный траур
14 декабря 2020 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi