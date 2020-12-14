"Карточные пасьянсы" российских миротворцев

Неожиданные действия русских миротворцев порождают множество вопросов у азербайджанской общественности

Армянские террористы, скрывающиеся в селах Старый Таглар и Чайлаггала Ходжавендского района, напали на солдат и мирных жителей Азербайджанской армии, в результате чего были убиты 3 азербайджанских военнослужащих, 2 были ранены. Ранее Азербайджан предупреждал как российских миротворцев, так и армянскую сторону, что в таких случаях будут приняты серьезные меры. В результате операции эти села контролируются Азербайджаном. Если возникнут новые ситуации, азербайджанская сторона предпримет адекватные шаги.

Самое интересное произошло после. Российские миротворцы, после данного инцидента, обновили карту своей миротворческой миссии, расширив поле своей деятельности, что вызвало серьезное недовольство, сожаление и удивление у азербайджанской общественности.

По заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, российские миротворцы должны проводить свою мониторинговую миссию на определенной территории, задачи и функции миротворцев регулируются международным правом. Российские миротворцы должны строить свои операции в соответствии со своими обязательствами и на той территории, которая ранее была обозначена в соглашении.

Тогда кто дал российским миротворцам право рисовать новую карту с новыми территориями для мониторинга, и как ни в чем не бывало обновлять ее? Манипуляции с картами и действия миротворцев, выходящие за рамки полномочий, ясно показывают, что Россия нарушает свои обязательства, а карта требует скорейшей корректировки.

По всей видимости, российская общественность и определенные силы не может смириться с демонстрацией техники, подаренной Россией Армении на Параде Победы в Баку 10 декабря, которая была захвачена доблестной армией Азербайджана.

Такие игры российских миротворцев с картами, в первую очередь вредят имиджу и самой России. Мир может усомниться в компетентности проводимых ею миротворческих миссий.

Кроме того, надо учитывать и тот факт, что размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе не было единодушно встречено азербайджанской общественностью и вызвало множество вопросов и недовольство определенных групп общества. А такие "карточные пасьянсы" в корне подорвали доверие азербайджанской общественности к российским миротворцам.

Остается надеяться, что этот случай является неприятным исключением, и карта миротворческого контингента вскоре вернет свои прежние очертания, согласно договоренностям от 10 ноября. В противном случае данный процесс может нанести серьезный удар по имиджу России в Азербайджане.