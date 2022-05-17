Отчет: 14% компаний стран ЕС готовы готовы инвестировать в освобожденные земли Азербайджана

80 процентов компаний из стран Европейского союза готовы вести бизнес в Азербайджане.

80 процентов компаний из стран Европейского союза готовы вести бизнес в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Бизнес-климат ЕС", представленный сегодня в рамках проходящего сегодня в Баку бизнес-форума Азербайджан-ЕС.

Данный отчет составлен на основе 25 вопросов, касающихся бизнес-климата, инвестиционного климата в стране, пост-пандемического восстановления и др.

В отчете также отмечается, что 14 процентов компаний стран ЕС готовы инвестировать в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические зоны и уже начали работать в этом направлении.