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Отчет: 14% компаний стран ЕС готовы готовы инвестировать в освобожденные земли Азербайджана

Отчет: 14% компаний стран ЕС готовы готовы инвестировать в освобожденные земли Азербайджана 80 процентов компаний из стран Европейского союза готовы вести бизнес в Азербайджане.
Карабах
17 мая 2022 г. 11:45
Отчет: 14% компаний стран ЕС готовы готовы инвестировать в освобожденные земли Азербайджана

80 процентов компаний из стран Европейского союза готовы вести бизнес в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Бизнес-климат ЕС", представленный сегодня в рамках проходящего сегодня в Баку бизнес-форума Азербайджан-ЕС.

Данный отчет составлен на основе 25 вопросов, касающихся бизнес-климата, инвестиционного климата в стране, пост-пандемического восстановления и др.

В отчете также отмечается, что 14 процентов компаний стран ЕС готовы инвестировать в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические зоны и уже начали работать в этом направлении.

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