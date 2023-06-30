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Жюри конкурса "Бакинская осень": Здесь много талантливой молодежи

Жюри конкурса "Бакинская осень": Здесь много талантливой молодежи В конкурсе "Бакинская осень 2023" много талантливой молодежи.
Искусство
30 июня 2023 г. 19:53
Жюри конкурса Бакинская осень: Здесь много талантливой молодежи

В конкурсе "Бакинская осень 2023" много талантливой молодежи.

Как передает Report, об этом сообщил заслуженный артист Азербайджана, а также член жюри "Бакинской осени" Раин Султанов.

По его словам, он впервые участвует в таком музыкальном конкурсе в роли жюри: "Очень приятно, что мероприятие "Бакинская осень 2023" снова проводится спустя 35 лет. Помню, что в то время я был молод, и этот проект был большой поддержкой для молодежи тех лет. Это уже второй день конкурса. Тут участвуют очень талантливые молодые люди. Я верю, что им удастся стать звездами будущего".

Отметим, что во втором туре конкурса талантов "Бакинская осень" участвуют 45 вокалистов.

Конкурс продлится до 1 июля.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Payızı"nın münsifi: "Müsabiqədə çox istedadlı gənclər var"

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