Госслужба: Здание, где размещается Salaam Cinema Baku, взято под контроль

"Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры взяла под контроль здание, в котором размещен кинотеатр Salaam Cinema Baku".

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Государственной службы Фариз Гусейнов.

Он добавил, что здание также известное как "Дом молокан", является частной собственностью: "В здании функционирует кинотеатр под названием Salaam Cinema Baku. Владелец недвижимости ввиду истечения срока договора с арендаторами хотел освободить здание и отремонтировать его. Это здание не состоит на государственной регистрации в качестве исторического памятника. Наверное, какой-либо работы по сносу в здании проводиться не будет. Если здание включат в список исторических памятников, оно будет охраняться государством".