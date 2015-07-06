Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Шеки завершился 6-й международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" ("İpək Yolu").

Как сообщает Report, в последний день фестиваля, продолжавшегося с 1-го по 5-е июля, состоялся концерт мугама во Дворце шекинских ханов. На концерте выступил инструментальный ансамбль под руководством заслуженного артиста Сахиба Пашазаде. Прозвучали мугамы, народные песни и таснифы в исполнении молодой певицы, солистки академического театра оперы и балета Арзу Алиевой.

Вечером состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля в "Летнем театре" Шеки. На церемонии закрытия выступили председатель союза композиторов Азербайджана, артист мира ЮНЕСКО Фирангиз Ализаде, глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, которые поблагодарили каждого участника и каждого гостя фестиваля.

После официальной части церемония закрытия завершилась концертом симфонического оркестра "Баку Синфониетта" Союза композиторов Азербайджана.

Дирижером оркестра является лауреат международных конкурсов Джавад Тагизаде.