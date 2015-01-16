Завершаются съемки фильма "Мужество солдата"

Баку.16 января. REPORT.AZ/ На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы продолжается производство полнометражного художественного фильма "Мужество солдата" по государственному заказу. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства культуры и туризма.

Большая часть съемок фильма, посвященного 70-летию победы над фашизмом во Второй мировой войне, проходит в городах Брест, Минск и Вилейском районе Беларуси. Премьера фильма состоится 9 мая 2015 года.

На данный момент ведутся подготовительные работы по съемкам зимних сцен фильма.

Отметим, что авторами экранного произведения являются Юрий Воробьев и Явер Рзаев, режиссером - Эльхан Джафаров, оператором-постановщиком - Надир Мехдиев, продюсером - Мушфиг Хатамов. Главную роль исполняет актер Театра пантомимы Бахруз Вагифоглу, в фильме также снимаются известные немецкие и российские актеры.