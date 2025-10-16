Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Заслуженный артист Рашад Бахтияров скончался

    Искусство
    • 16 октября, 2025
    • 11:12
    Заслуженный артист Рашад Бахтияров скончался

    Заслуженный артист Азербайджана Рашад Бахтияров скончался после продолжительной болезни.

    Как передает Report, об этом в социальных сетях сообщили коллеги актера.

    Р.Бахтияров родился 25 декабря 1978 года в Баку. Он снимался в телесериалах "В свете истины" и "Белая жизнь".

    заслуженный артист Рашад Бахтияров
    Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov vəfat edib

