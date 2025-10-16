Заслуженный артист Рашад Бахтияров скончался
Искусство
- 16 октября, 2025
- 11:12
Заслуженный артист Азербайджана Рашад Бахтияров скончался после продолжительной болезни.
Как передает Report, об этом в социальных сетях сообщили коллеги актера.
Р.Бахтияров родился 25 декабря 1978 года в Баку. Он снимался в телесериалах "В свете истины" и "Белая жизнь".
