Заслуженный артист Рашад Бахтияров скончался

Заслуженный артист Азербайджана Рашад Бахтияров скончался после продолжительной болезни.

Как передает Report, об этом в социальных сетях сообщили коллеги актера.

Р.Бахтияров родился 25 декабря 1978 года в Баку. Он снимался в телесериалах "В свете истины" и "Белая жизнь".