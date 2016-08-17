​Заслуженный артист Азербайджана представит в Молдове спектакль

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Ниджат Кязимов представит спектакль в Гагаузском национальном театре имени Диониса Танасоглу Молдовы.

Об этом Report заявил сам Н.Кязимов.

По его словам, премьера спектакля, поставленного по мотивам пьесы известного турецкого писателя Азиза Неси, состоится 28 августа: "Репетиции идут уже месяц. Спектакль подготовим к 28 августу. В нем задействованы 7 актеров. Я приглашаю азербайджанских зрителей в Молдову. Желающие могут посмотреть постановку, приехав на премьеру в Гагаузский национальный театр".

Напомним, что Н.Кязимов уехал в Молдову по приглашению министерства культуры и туризма Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) и Гагаузского национального театра имени Диониса Танасоглу, где занялся постановкой спектакля.