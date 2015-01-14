​Заслуженный артист Азербайджана перенес инфаркт

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Заслуженный артист Азербайджана киноактер Эльданиз Расулов перенес инфаркт.

Об этом Report сообщил сам актер. Состояние здоровья заслуженного артиста, который лечился в центральной больнице нефтяников, в настоящее время стабильное. Э. Расулов уже выписан домой.

"6 января я почувствовал, что сердце мое сжимается. Будто мне не хватало воздуха. Я тотчас обратился к врачу. После обследования выяснилось, что я второй раз перенес инфаркт. Я лечился в центральной больнице нефтяников. В настоящее время нахожусь дома. Сейчас чувствую себя хорошо. Врачи пока не разрешают выходить мне на работу. Продолжаю лечение в домашних условиях. Принимаю лекарства. Врачи запретили мне курить. Трудно, но я следую советам врача".

Отметим, что Э. Расулов родился в 1952 году в Баку в семье драматурга Гейбуллы Расулова. Актер, который с 1971 года снимается в художественных фильмах, известен зрителям по таким фильмам как "Бабек", "Легенда Серебряного озера", "Тахмина", "Заклинатель" и другие.

Долгие годы Эльданиз Расулов работает в редакции дублирования на азербайджанском телевидении.